Opnieuw rode vlag na harde crash, Verstappen gaat buiten baan om Hamilton voor te blijven

Verstappen ‘maximali­seert’ potentiële bananen­schil: ‘Het verhaal is heel simpel nu’

Acht punten voorsprong op Lewis Hamilton hield Max Verstappen over na een bewogen weekend ‘maximaliseren’ in Qatar. Nog steeds is de Nederlander de trotse WK-leider, maar zijn titelkansen zijn niet gestegen nu de strijd richting kookpunt gaat. ,,De leeuw in Lewis is ontwaakt.”

22 november