Oppermachtige Red Bull is kwetsbaar op stratencircuit Monaco, concurrentie ruikt kansen

Kwalifica­tie loopt voor Max Verstappen uit op drama na crash Charles Leclerc, Sergio Pérez krijgt pole in de schoot geworpen

Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft ervoor gezorgd dat de startopstelling voor de Grand Prix van Miami een verrassende is geworden. De Monegask vloog in Q3 op hoge snelheid van de baan af op het moment dat Max Verstappen nog geen snelle rondetijd had neergezet. Het zorgt ervoor dat de Nederlander een inhaalrace wacht, terwijl Sergio Pérez vooraan start.