Organisatie Dutch Grand Prix niet verrast door stoppen Jumbo: ‘Biedt weer kansen voor een nieuwe partner’

,,Jumbo Supermarkten is een van de ‘zes event supporters’ van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Jumbo heeft aangegeven het lopende contract, voor drie edities tot en met 2023, uit te dienen en daarna de samenwerking met de DGP te beëindigen", zo laat de organisatie van de Formule 1-race in Zandvoort weten in een reactie.

Volgens de organisatie was het een publiek geheim dat Jumbo een andere koers wilde varen en het besluit komt dan ook niet als een verrassing. ,,Dit jaar, in 2023, is er nog een Jumbo Super Friday, waar de Nederlandse fans voor de derde keer op rij, met de steun van Jumbo, massaal kunnen genieten van de Formule 1 in Nederland. We zijn enorm trots op wat we samen met Jumbo bereikt hebben.”

Het wegvallen van Jumbo biedt volgens de organisatie nieuwe kansen voor andere bedrijven: ,,De Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix staat nog steeds enorm in de belangstelling van het bedrijfsleven en we hebben, van de maximaal zes posities als ‘event supporter’, nu weer een positie beschikbaar. Dat biedt ook weer kansen voor een nieuwe partner om in te stappen.”

Dit jaar vindt de race in Zandvoort plaats in het weekend van zondag 27 augustus.

