Oud-Formule 1-baas Ecclestone: ‘Ik denk dat Hamilton stopt’

,,Zijn teleurstelling is te groot en dat kan ik in zekere zin begrijpen”, zegt de Brit in een interview met het Zwitserse Blick. ,,Het zou nu voor hem een mooie gelegenheid zijn om zijn droom als mode-ondernemer te verwezenlijken.”

De 91-jarige Ecclestone, die tientallen jaren de scepter zwaaide in de Formule 1, voedde met zijn uitspraken de groeiende speculaties dat Hamilton zijn nog twee jaar doorlopende contract bij renstal Mercedes niet uit gaat dienen. Hij zou zo gefrustreerd zijn over de manier waarop hij in de slotrace in Abu Dhabi zijn achtste wereldtitel misliep, dat stoppen serieus door zijn hoofd speelt. Geheel tegen zijn gewoonte heeft Hamilton na de race in Abu Dhabi niets meer van zich laten horen op zijn platforms op sociale media.

Hamilton lag op koers voor zijn achtste wereldtitel, toen vijf ronden voor het einde de safetycar op de baan kwam en het veld weer ineen schoof. Toen wedstrijdleider Michael Masi besloot alle achterblijvers tussen Hamilton en Max Verstappen weg te halen en het duo nog één ronde gaf om te racen, profiteerde de Nederlander maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton in. Met de winst in de grote prijs veroverde Verstappen als eerste Nederlander de wereldtitel.

Dat die nederlaag hard is aangekomen bij de bijna 37-jarige Brit, liet zijn teambaas Toto Wolff ook al weten kort na de race. ,,Ik hoop heel erg dat Lewis doorgaat met racen, want hij is de grootste coureur aller tijden”, aldus Wolff. ,,Vanuit zijn hart zal hij zeggen dat hij door moet gaan, want hij is op de top van zijn kunnen. Maar hij zal ook de pijn moeten overwinnen die hem zondag is toegebracht. Hij is een man met duidelijke waarden.”

Ecclestone zei niet met Hamilton zelf te hebben gesproken, maar wel met zijn vader Anthony. ,,Ik voelde meteen dat hij niet zou antwoorden op de vraag over de toekomst van zijn zoon. Dus we hebben alleen over zaken gepraat, maar nogmaals, ik denk dat Lewis niet doorgaat.”