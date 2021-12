Oud-Formule 1-baas Ecclestone: ‘Max Verstappen vecht niet alleen tegen Lewis Hamilton’

video Max Verstappen voor bloedstol­len­de ontknoping in alles stoïcijns: ‘Dit is toch gewoon een leuk seizoen?’

Terwijl de Formule 1 in Saoedi-Arabië in kampioenschapssferen verkeert, hanteert Max Verstappen een beproefd recept. Kalm blijven, vasthouden aan het vertrouwde, niets belangrijker maken dan het strikt genomen is - zo luidt de mantra van de leider in de WK-stand.

3 december