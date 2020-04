Oud Formule 1-baas Ecclestone: waarom niet volgend jaar starten?

F1 ligt stil, maar Verstappen pakt op virtuele Suzuka alvast eerste titel in 2020

10:37 Hoewel het Formule 1-seizoen zeker tot de Grote Prijs van Canada van 14 juni stilligt, heeft Max Verstappen zijn eerste titel van 2020 al op zak. De Red Bull-coureur pakte op de laatste avond van het ‘Real Racers Never Quit by Team Redline’ het kampioenschap. Op het virtuele circuit van Suzuka in Japan reden de ruim 40 professionele coureurs twee races in een LMP2-auto in het spel iRacing.