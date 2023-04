Oud-teambaas Ferrari over Schumacher: ‘Wie zegt dat hij iets over Michael weet, weet niets’

Jean Todt, de vroegere teambaas van Ferrari en ex-voorzitter van autosportfederatie FIA, vindt dat te veel mensen hun zegje willen doen over de toestand van Michael Schumacher. ,,Wie zegt dat hij iets over Michael weet, weet niets”, zegt hij in een interview, waarin hij de capaciteiten van Max Verstappen vergelijkt met die van ‘Schumi’.

Schumacher, nu 54, was eind 2013 slachtoffer van een zwaar ski-ongeval in het Franse skiresort Meribel. Daarbij kwam de Duitser tegen een rots terecht en liep hij een zwaar hersenletsel op. Sindsdien wordt amper met een woord over de voormalige F1-kampioen gerept.

Jean Todt, nu 77 en de vroegere Franse teambaas van Ferrari onder wiens bewind Schumacher grossierde in wereldtitels, is al jaren de meest bedrijvige stem als het gaat over de toestand van de Duitse F1-legende. Af en toe vuurt hij weer eens een quote af en profileert zich daarbij als grote vriend van de familie.

Volledig scherm Michelle Yeoh en Jean Todt. © AFP

Oscar

De Italiaanse krant Corriere della Serra interviewde Todt naar aanleiding van de Oscar die zijn vrouw Michelle Yeoh (60) won. Ze werd uitgeroepen tot Beste Actrice voor haal rol in ‘Everything Everywhere All at Once’ en werd zo de eerste vrouw van Aziatische afkomst die het felbegeerde beeldje in ontvangst mocht nemen. Iets wat Todt uiteraard enorm trots maakt.

,,Net nadat haar naam uit de enveloppe werd gehaald, zei ik in haar oor dat ik hetzelfde gevoel had als in 2000 in Suzuka. Ze schreef geschiedenis. We hebben weer een wereldkampioen in de familie.” In Suzuka verzekerde Michael Schumacher zich in 2000 van z’n eerste wereldtitel voor Ferrari.

Volledig scherm © REUTERS

Todt kreeg daarop de vraag waarom er volgens hem af en toe beperkte informatie wordt gelost over de toestand van Schumacher. ,,Ik vind dat Michael en z’n familie met rust moeten worden gelaten”, wond hij zich op. ,,De privacy van zijn vrouw Corinna en de kinderen moet gerespecteerd worden. Iedereen weet dat het ongeval consequenties heeft gehad. Maar iedereen die zegt dat hij iets over Michael weet, weet niets. Ik ga vaak langs. Hij en zijn naasten zijn als familie.”

Zelf heeft Todt geen actieve rol meer in de F1, maar hij volgt de races wel nog op de voet. In Max Verstappen herkent hij veel van Schumacher. ,,Max is snel en maakt weinig fouten. Hij is een vechter zoals Michael. Maar op menselijk vlak ken ik Max te weinig om hem te beoordelen. Michael kon tijdens het racen soms wat verwaand overkomen, maar dat was zijn manier om zijn verlegenheid te verbergen. Hij stelde zichzelf altijd ter discussie. Max en hij hebben zeker dingen gemeen.”