Perez haalt Hamilton in

Ook Nyck de Vries stand-by om Daniel Ricciardo te vervangen in GP Bahrein

McLaren heeft de vervangers voor het kiezen mocht Daniel Ricciardo niet op tijd zijn hersteld voor de Grote Prijs van Bahrein. De Australiër heeft corona en zit in isolatie. Een van de coureurs die in aanmerking komt om eventueel in de Formule 1-auto van McLaren te stappen is de Nederlander Nyck de Vries.

12 maart