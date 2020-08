Pérez terug in Formule 1 na corona, einde invalbeurt Hülkenberg

Dat betekent voorlopig het einde van de rentree van Nico Hülkenberg in de sport. De Duitser verving Pérez de afgelopen twee weekeindes in Silverstone, nadat de Mexicaan positief had getest op corona en daarna logischerwijs in quarantaine moest. Na de Grote Prijs van Hongarije besloot Pérez om privéredenen kort naar Mexico te reizen. Vermoedelijk liep hij daar het virus op.

Hülkenberg deed het naar behoren in een voor hem vreemde auto. In het eerste weekend in Engeland had hij echter de pech door technische problemen niet te kunnen starten in de race. Vorige week, bij de 70ste verjaardag van de Britse GP, lukte dat wel. Vanaf P3 gestart Hülkenberg finishte hij uiteindelijk als zevende.