Perez test positief op coronavirus en mist GP van Groot-Brittannië

Vanmiddag kwam er nog geen duidelijk resultaat naar voren bij zijn eerste test, maar de FIA en Formule 1 bevestigen vanavond dat een tweede test wel uitsluitsel heeft gebracht. Perez werd na zijn eerste test al in zelf-isolatie geplaatst.



Het is de eerste keer sinds de herstart van het F1-seizoen dat een coureur positief test op het virus. Het is nog onduidelijk wie hem dit weekeinde vervangt bij Racing Point. Volgens een woordvoerder van het team is de Mexicaan in Europa gebleven na de laatste GP, twee weken geleden in Hongarije.