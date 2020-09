Pérez totaal verrast door komst Vettel: ‘Hoorde pas gisteren dat team voor ander kiest’

Waar Sebastian Vettel heuglijk nieuws te melden had, zat er ook een verliezer voor de wereldpers vandaag in Mugello. De Mexicaan Sergio Pérez die zijn stoeltje verliest bij Racing Point, straks Aston Martin. ,,Dit hoort nu eenmaal bij de rare wereld die Formule 1 heet…’’

Met vele miljoenen uit Mexico redde Sergio Pérez recent nog zijn team, maar dat betekent niet dat hij ook zijn eigen toekomst veiligstelde. Nu het team financieel in stabieler vaarwater is geraakt met miljardair Lawrence Stroll aan het roer en Aston Martin straks instapt, moet Pérez opkrassen. Bij de omhoog bijgestelde ambities past een viervoudig wereldkampioen als Sebastian Vettel veel beter naast Lance Stroll, de zoon van.

,,Niemand had me officieel al wat verteld, maar ik had zelf al wel een beetje door dat dit er aan zat te komen’’, vertelde Pérez vandaag. ,,Gisteren werd me pas officieel vertelt dat ik hier niet door kan. Ik kreeg een belletje van Lawrence waarin hij me vertelde dat het team gekozen heeft om een andere richting op te gaan.’’

Vrij bijzonder toch wel, want Pérez tekende onlangs nog bij voor drie jaar. En meermaals vertelde de teamleiding dat Vettel ‘geen optie’ was en Pérez mocht blijven. ,,Dus die boodschap kwam gisteren hard aan. Maar het is prima zo, alles heeft een begin en ook een einde’’, aldus Pérez, die zich tegenover de pers aanvankelijk groot hield over zijn naderende afscheid bij Racing Point, straks dus Aston Martin.

Maar na wat doorvragen bleek al snel dat de Mexicaanse routinier, die graag in de Formule 1 actief wil blijven, totaal niet voorbereid was op een breuk en dat er ook wel wat emotie bij kwam kijken. ,,Natuurlijk, ik had dit niet verwacht, dus het kwam wel hard aan. Ook omdat ik een snelle auto verlies, die volgend jaar waarschijnlijk nog wat sterker is. Ik heb ook helemaal geen plan B ofz o, moet maar zien wat er straks op mijn pad komt. Maar ik kan er verder weinig aan doen, hè’’, berustte Pérez. ,,Ik zit lang genoeg in deze business, weet hoe het werkt. Dit hoort nu eenmaal bij die rare wereld die Formule 1 heet…’’

