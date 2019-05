Persconferentie rond Grand Prix van Zandvoort

Hamilton bedankt doodzieke Harry (5) met F1-bolide en beker Grand Prix Spanje

8:32 Lewis Hamilton won gisteren de Formule 1-race in Barcelona. Na afloop bedankte de 34-jarige Brit met gebroken stem de doodzieke Harry. ,,Vandaag was ik supergeïnspireerd door dit kind dat me een bericht had gestuurd. Hij was mijn engel.’’ Nog diezelfde dag gingen ook een racewagen en de gewonnen beker richting Engeland, om Harry in zijn laatste dagen een hart onder de riem te steken.