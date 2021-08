Pitstop Podcast | ‘Met buikpijn heb ik ervan genoten’

Samenvatting Frijns verliest leidende positie in Formule E

11 juli Robin Frijns heeft in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s, zijn leidende positie in het klassement moeten afstaan. Frijns eindigde in New York in de elfde race als achtste, op 25,084 seconden van de winnaar.