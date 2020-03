Plaatjes draaien bij het F1-circus? Bel even met Van Lottum!

Hamilton: Amerika sluit grenzen, NBA ligt stil, maar F1 gaat gewoon door?

8:54 Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was vandaag heel duidelijk toen hem in Australië gevraagd werd naar zijn standpunten in de hele discussie rondom de dreiging van het corona-virus. ,,Ik ben heel verbaasd dat we hier als Formule 1 gewoon zijn.’’