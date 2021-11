Podcast | ‘Dit was echt een sublieme race van Hamilton’

,,Na Mexico had Hamilton een hele andere uitstraling. Hij leek een dood vogeltje. Maar die diskwalificatie zaterdag heeft iets in hem losgemaakt’’, begint Spekenbrink de terugblik op het weekend. ,,Alsof Hamilton dacht: oké alle ballen komen nu op mij af, dan ros ik ze een voor een weg. En dat deed hij. Hoe hij dit weekend reed, ondanks al dat verkeer dat hij tegenkwam, dat was echt subliem.’’

De Red Bull van Verstappen kon lang tegenstand bieden, maar was uiteindelijk de mindere. ,,Max staat nog altijd voor in het WK-klassement en we gaan nu naar warmere oorden voor de laatste drie races. Het is in Qatar minimaal 34 graden. En daar zou een Mercedes over het algemeen minder tegen kunnen. Maar ja, we zijn dit seizoen al zo vaak verrast. Plotwendingen, klapbanden. Laat ze het dan ook maar beslissen in de laatste race wie er wereldkampioen wordt.’’