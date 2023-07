Podcast Formule 1 | 'In de perszaal is nu al de vraag waar Max Verstappen zijn derde wereldtitel binnenhaalt’

,,Bij die safety car-situatie ging iedereen naar binnen, behalve Red Bull. Die bleven vasthouden aan hun eigen plan En je hoeft daar ook niet aan te twijfelen met zo’n auto natuurlijk”, blikt Schouten terug op de race in Oostenrijk. ,,Het mooiste moment van die race is dat Max, op het moment dat hij alles al in het mandje heeft zitten, nog even die snelste ronde wil halen. Why?”

Nyck de Vries reed ook in Oostenrijk weer in de achterhoede. Hij eindige als zeventiende. ,,Oostenrijk was zijn slechtste kwalificatie dit seizoen, maar het hele weekend was zo zo. Volgens Helmut Marco was dit een van zijn betere weekenden, maar het is lastig om dat terug te zien met punten. Zoals De Vries zelf ook zei: punten halen met deze auto is heel lastig.”