Podcast Formule 1 | ‘Welk team gaat Nyck de Vries nu oppikken?’

Het was eindelijk het weekend van Nyck de Vries. Zaterdag horen dat je je debuut gaat maken in de F1 en een dag later gelijk punten pakken. Met een Williams. ,,Albon heeft nog het nog niet beter gedaan dan De Vries dit seizoen. Dus hij heeft zijn kans gepakt”, aldus Abbenhuijs. ,,Hij heeft zich laten zien. Wolff, Verstappen, Hamilton. Iedereen zei het. Maar de Vries zat op het juiste moment in die Williams. Monza is een goed circuit voor die wagen en er waren veel grindstraffen.”