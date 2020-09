Podcast | ‘Giganten faalden, figuranten straalden’

Gasly: 'Dit was zo’n bizarre, rare race waarin zoveel gebeurde’

19:10 Hij moest weg bij Red Bull Racing, te licht bevonden naast Max Verstappen. Maar bij Toro Rosso, nu Alpha Tauri, bewijst Pierre Gasly wel degelijk veel in zijn mars te hebben. Na een podium in Brazilië volgde vandaag zijn eerste zege. ,,Het enige wat ik hier wilde doen is laten zien wat ik kan.’’