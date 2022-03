Podcast | ‘Laat veilig thuis de discussie over Djedda maar losbarsten’

Er werd een race gereden in Djedda. De tweede Grand Prix van het seizoen. Die race was spannend en werd gewonnen door Max Verstappen. Maar in Pitstop bespreekt presentator Etienne Verhoeff met verslaggever Arjan Schouten vooral de hele situatie in Saoedi-Arabië. Vrijdag sloeg een raket in op zo’n tien kilometer van het circuit. Toch werd er een race gereden.

,,We zijn verdwaald in een met bankbiljetten gebouwd doolhof en de Formule 1 heeft net haar ergste nachtmerrie meegemaakt’’, beschouwt Schouten een paar uur na de race. ,,Het ergste is nog dat ze het proberen goed te praten. Ik werd er niet goed van. Alsof de Formule 1 met het bezoek aan Saoedi-Arabië de wereld even verandert. Zeg wat je komt doen: miljoenen harken.’’

Vrijdagavond, na de tweede vrije training, stond de Grand Prix op losse schroeven. Niet door de teams of de FIA, maar door de coureurs. ,,Ik heb een bijna historische nacht meegemaakt. Vrijdagnacht keken we tot een uur of drie in de paddock naar een glazen wand waarachter de twintig coureurs zaten te overleggen. Dat duurde vier uur en die coureurs wilden echt niet meer racen. Vervolgens kwamen de teambazen binnen, F1-top, de FIA en zelfs ministers. Uiteindelijk zijn die coureurs toch overstag gegaan. Maar de discussie gaat nu pas op gang komen als ze allemaal veilig thuis zijn.’’

Komt de race en de zege van Max Verstappen dan helemaal niet aan bod in deze podcast? Jawel. De strijd dit seizoen lijkt te gaan tussen Ferrari en Red Bull. En in het bijzonder tussen Leclerc en Verstappen, die na afloop zichtbaar genoten van de race. ,,Het is nu race twee van 22 of 23 hè. Dus laat het voorlopig spetteren tijdens de races tussen die twee. Het knallen komt vast nog wel later in het seizoen als het om de titel gaat en nog spannend is.’’

Beluister Pitstop nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplatform.

Volledig scherm Podcast Pitstop © ANP