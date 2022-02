Podcast Pitstop | ‘Die auto-presentaties worden steeds meer een poppenkast’

Het launche-seizoen in de Formule 1 is geopend. Dus tijd om ook seizoen 5 van de AD Formule 1 Podcast Pitstop te launchen. Zeker nu de nieuwe bolide van Max Verstappen is onthuld deze week. F1-watcher Arjan Schouten en Etienne Verhoeff nemen het Formule 1 nieuws met je door. ‘Dit is niet de RB18 die straks in Bahrein aan de start staat.’

Je kunt een launche een reclameboodschap noemen of een poppenkast, maar voor de Formule 1-fans is dit het moment om te kijken naar de nieuwe wagens voor dit seizoen. ,,We hebben een geweldig seizoen gezien, maar alle regels zijn veranderd richting 2022 omdat er de laatste vijf jaar geen zak aan was. Het veld moet dichter bij elkaar komen. Letterlijk. Je moet dichter achter elkaar kunnen rijden met deze nieuwe wagens. Als ze straks minder downforce verliezen, ga je spannendere races krijgen als het goed is.’’

Volledig scherm © ANP

Maar, zoals Christian Horner ook al zei, de wagens uit de presentaties zijn niet de wagens die aan de start verschijnen. ,,Natuurlijk houd je je kaarten voor de borst als team”, vindt Schouten. ,,,Het is de eerste dag van zo’n belangrijk seizoen met zulke technische veranderen. En nog voor de testdagen. Waarom zou je dan je geheimen uit de doeken doen?”

Verstappen rijdt rond met nummer 1 dit jaar. Gaan we dit jaar een andere coureur zien nu hij wereldkampioen is geworden? En wat te denken van de stilte rondom Lewis Hamilton? Verder gaan ze in op de testdagen in Barcelona. Zijn dat wel testdagen? Of moeten we meer naar Bahrein kijken om echt iets te weten te komen?

Beluister Pitstop nu via AD.nl, de AD-app of jouw favoriete podcastplatform. Pitstop is er dit seizoen vanaf de start van het seizoen elke zondag!

