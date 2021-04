Podcast Pitstop | ‘Sprintraces, misschien wordt Formule 1 er juist nóg eentoniger van’

Natuurlij­ke anticoncep­tie: ‘Als je het niet nauwkeurig doet, is een foutje makkelijk gemaakt’

27 april Ben je de hormonen in de pil of spiraal beu? Voor steeds meer vrouwen is de natuurlijke anticonceptiemethode, ofwel Natural Family Planning (NFP) een mogelijkheid. Consulenten zien de interesse toenemen. Maar hoe werkt het precies en is het wel veilig? ‘Een foutje is snel gemaakt en je kunt er veel stress door krijgen.’