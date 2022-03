Podcast | ‘Red Bull staat er duizend keer beter voor dan Mercedes’

,,Ik heb wel genoten van de new era’’, zegt Schouten met een lach. Niet Lewis Hamilton of Max Verstappen maar Charles Leclerc ging er met de zege vandoor. ,,Niemand misgunt Ferrari dit succes in de paddock. Als ze te veel winnen, worden ze arrogant en zijn ze niet te pruimen. Dat hebben we in 2019 gezien. Maar als ze niet winnen, vindt ook niemand dat leuk. Ferrari is Formule 1 en Formule 1 is Ferrari.’’