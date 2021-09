Primeur voor Max Verstappen & co in Formule 1

Door Arjan Schouten



Voor het tweede jaar op rij moest het Australische Melbourne vanwege corona de GP cancellen, maar in Qatar is een vervanger gevonden. Geen verrassing meer, omdat Christian Horner en Toto Wolff afgelopen weekend beiden al min of meer verklapten dat het Arabische Emiraat bezocht wordt. Het 5,3 kilometer lange Losail International Circuit biedt aan de vooravond van de winter (19-21 november) in tegenstelling tot vele Europese circuits nog wel garantie op prima temperaturen.

Formule 1 kwam nog nooit in Qatar, maar houdt het niet bij dit eenmalige bezoekje. Na een onderbreking van een jaar in verband met het WK voetbal, staat het land vanaf 2023 liefst tien jaar lang op de WK-kalender. Of dat vanaf 2023 ook op Losail is, of op een nieuw circuit is nog niet bekend. In de racewereld is het circuit even ten noorden van hoofdstad Doha niet onbekend. Al sinds 2004 komt de MotoGP jaarlijks naar Qatar, waar sinds 2008 steeds na zonsondergang gereden wordt onder kunstlicht. Dat zal ook nu het geval zijn, aangezien om 18.00 uur (17.00 uur Nederlandse tijd) gestart wordt. Het circuit telt 16 bochten en kenmerkt zich door een lang recht stuk van meer dan een kilometer.

Volledig scherm Losail International Circuit. © AFP

Met Qatar erbij moet het wel heel raar lopen wil dit seizoen niet beslist worden in het Midden-Oosten. Met Doha telt dit seizoen nog zeven races. Na Turkije, Amerika, Mexico en Brazilië besluit Formule 1 met drie woestijnnummers in vier weken tijd. Qatar, Saoedi-Arabië en het slotnummer zoals altijd in Abu Dhabi.

Vanuit Saoedi-Arabië werd eerder deze week gecommuniceerd dat de organisatie behoorlijk in tijdnood verkeert om het nieuwe circuit nabij Jeddah op tijd af te krijgen. Aan de Rode Zee wordt 24 uur per dag gewerkt, maar Formule 1 gelooft er heilig in dat straks op Sinterklaasavond gewoon geracet kan worden in het koninkrijk.

Met Qatar komt dit seizoen alsnog uit op een recordaantal van 22 races, wat in tijden van corona en de daarmee gepaard gaande reisrestricties als een logistiek kunststukje mag worden beschouwd. Vorig jaar bleef het kampioenschap beperkt tot 17 nummers. Het oude record staat op 21 races, uit 2016, 2018 en 2019.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.