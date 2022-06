Primeur voor Max Verstappen: WK-leider boekt eerste zege in Canada na zinderende strijd met Carlos Sainz

Voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan heeft Max Verstappen de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven. Op het Circuit Gilles Villeneuve moest de wereldkampioen er hard voor werken, maar troefde hij uiteindelijk Carlos Sainz af. Zo liep Verstappen in het WK nog verder uit op zijn voornaamste concurrenten.

Fernando Alonso had een dag eerder verrassend de tweede startplek veiliggesteld en kondigde aan dat hij bij de start “maximaal in de aanval” zou gaan bij Max Verstappen richting bocht 1. Grote woorden die hij niet waar kon maken toen de lichten op het Circuit Gilles Villeneuve doofden, voornamelijk doordat de Nederlander uitstekend van zijn plek kwam.

Verstappen had vervolgens van niemand wat te duchten, totdat teamgenoot Sergio Pérez in de openingsfase al voor de tweede keer dit weekend uitviel. ‘I lost my engine’, zei de Mexicaan, waarop Verstappen zijn eerste pitstop besloot te maken. Hij stond de leiding in de wedstrijd daardoor af aan Carlos Sainz, maar kreeg de koppositie weer terug toen de Spanjaard hetzelfde deed nadat de Haas van Mick Schumacher er de brui aan gaf.

Volledig scherm © AFP

Zo was de orde vooraan hersteld, maar rusten kon Verstappen zeker nog niet. De coureurs zaten op verschillende strategieën en de Nederlander kwam in ronde 44 voor een tweede keer naar binnen. Spannend werd het pas écht toen Yuki Tsunoda zijn Alpha Tauri in de muur zette. Sainz kwam na een pitstop weer achter Verstappen terecht, maar had versere banden onder zijn Ferrari hangen. Diens teamgenoot Charles Leclerc was intussen opgeklommen van de negentiende naar de zevende plek.

Zestien spannende rondjes bleven over. Daarin bleef Sainz telkens binnen DRS-afstand van Verstappen, die de deur vakkundig dichthield in zijn zoektocht naar een eerste Canadese zege. De wereldkampioen won het duel met de Spanjaard en slaagde zo in die missie. Wederom deed de Limburger goede zaken in de WK-stand. Hij won zijn zesde GP van het seizoen en liep 25 punten verder weg van teamgenoot Pérez. Ten opzichte van de als vijfde gefinishte Leclerc pakte hij er vijftien. De Monegask blijft derde in het kampioenschap, voordat we over twee weken op Silverstone arriveren.

Volledig scherm © AFP

,,De safety car hielp niet. Ze waren heel snel, dus het was erg lastig om het gat te dichten”, vertelde Verstappen na de race bij de microfoon van oud-coureur Jenson Button. ,,Ik gaf alles wat ik had. Die laatste rondes waren echt heel erg leuk.” Ook Sainz had het naar zijn zin gehad. ,,Ik pushte en wilde niets aan het toeval overlaten. Ik heb alles geprobeerd, maar we hadden vandaag nét niet genoeg pace om hem te pakken. Positief is dat we al wat sneller waren deze race. We hebben Max onder druk kunnen zetten en waren dicht bij de overwinning.”

Lewis Hamilton mocht met Verstappen en Sainz als derde mee naar het podium. ,,Deze is echt overweldigend. Het hele seizoen is een gevecht, maar we geven niet op en het hele team inspireert me enorm. Zij zijn op het moment nog wat sneller, maar we komen eraan. Dit had ik niet verwacht aan het begin van het weekend. Met mijn rug gaat het ook al wat beter. Ik voel me weer jong!”

Volledig scherm © AFP