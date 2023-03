Prominenten voorspellen: 'Carlos Sainz wordt de grootste uitdager van Max Verstappen’

Ook met medewer­king Max Verstappen zoekt Netflix nadrukke­lijk de controver­se op

Hij heeft Netflix een tijdje geboycot vanwege het oneerlijke beeld van de sport dat het bedrijf in zijn ogen schetste. Maar in seizoen 5 van Formula 1: Drive to Survive speelt Max Verstappen weer een hoofdrol. Al wordt zijn tweede wereldtitel enigszins overschaduwd door ‘budgetcapgate’.