Publiek grote winnaar bij spektakelstuk op Silverstone

Teambaas Haas boos op eigen coureurs: ‘Zitten nu nog dieper in de put’

11:53 Teambaas Günther Steiner van het Formule 1-team Haas is woest op zijn coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen. De twee raakten elkaar zondag met hun bolides in de openingsronde van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, met lekke banden bij beide auto's als gevolg. Zowel de Fransman als de Deen moest de race enkele rondes later afbreken vanwege de opgelopen schade.