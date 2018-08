Racelegende Lauda ondergaat longtransplantatie

Voormalig autocoureur Niki Lauda heeft een longtransplantatie ondergaan. De was nodig omdat de 69-jarige Oostenrijker, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, ernstig ziek was. Een ziekenhuis in Wenen heeft dat donderdag op verzoek van de familie laten weten.

Nadere details werden niet gegeven. In de verklaring verzocht de familie verder de privacy van de racelegende zo veel mogelijk te respecteren.

Lauda vertolkt op de circuits nog steeds een belangrijke rol als technisch adviseur bij de racestal van Mercedes. Aanvankelijk werd zijn afwezigheid bij de laatste wedstrijden verklaard met een griepje.

Lauda werd wereldkampioen in 1975, 1977 en 1984. In 1976 leek hij ook op weg naar succes, maar tijdens de Grand Prix van Duitsland op de Nürburgring schoot hij als gevolg van materiaalpech in de vangrail en dreigde levend te verbranden. Hij werd gered door enkele coureurs die achter hem reden en onmiddellijk uit de auto sprongen toen ze de ernst van de situatie inzagen.

Ruim een maand later zat Lauda tot ieders verbazing alweer achter het stuur en werd hij nog bijna kampioen ook. De Brit James Hunt bleef hem net voor. Dit kwam vooral omdat Lauda de slotrace in Japan vroegtijdig beëindigde. Het regende hard, net als bij de desastreuze wedstrijd in Duitsland. Daar had Lauda er voor gepleit niet te starten, maar haalde Hunt de andere coureurs over dat toch te doen.