Racing Point houdt 'supersub' Hülkenberg stand-by in Portimão

Stroll werd op 11 oktober positief getest op het coronavirus en ging vervolgens tien dagen in quarantaine. Hij testte begin deze week negatief en mag dus racen, maar Racing Point houdt rekening met het ergste. ,,De kans dat hij nu nog positief test is vrij klein, maar niet uit te sluiten. Nico is hier als voorzorgsmaatregel”, aldus teambaas Otmar Szafnauer.

Hülkenberg is de supersub van dit jaar. Hij viel eerder dit jaar bij de twee races op het Britse Silverstone in voor Sergio Pérez, omdat de Mexicaan besmet was met het coronavirus. De Duitser verving Stroll al in de Grote Prijs van de Eifel, een kleine twee weken terug op de Nürburgring. Stroll meldde zich vlak voor de kwalificatie ziek, waarna Racing Point in allerijl Hülkenberg opriep. Na de race werd pas duidelijk dat Stroll corona had.