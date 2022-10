Red Bull-baas Christian Horner teleurgesteld in collega's: ‘Het zijn fictieve beschuldigingen’

Het was een pittige persconferentie op het Circuit of the Americas. Laat op de zaterdagochtend zaten Red Bull-teambaas Christian Horner en Zak Brown, zijn collega van McLaren naast elkaar zonder elkaar al te vaak aan te kijken. Vooral van Horner werden antwoorden verwacht. Over de budgetcap, uiteraard. De nieuwe regel geeft de teams in de Formule 1 een plafond voor de uitgaven die ze mogen doen, bedoeld om de sport spannender te maken.

Het is inmiddels bekend en uitgebreid besproken: Red Bull heeft het maximale budget van 145 miljoen dollar in 2021 overschreden. Het werd op maandag 10 oktober, daags nadat Max Verstappen in Japan zijn tweede wereldtitel had veiliggesteld, bekend gemaakt door de FIA. Sindsdien wordt er volop gespeculeerd over de straf die het team van de Nederlander moet krijgen. Brown stuurde er zelfs een brief over naar de FIA, waarin hij duidelijk maakte dat valsspelen hard gestraft moet worden.

,,Het is heel teleurstellend dat je door een collega wordt beschuldigd van valsspelen of frauduleus handelen”, zei Horner terwijl Brown naast hem zat. ,,Alle beschuldigingen die wij publiekelijk hebben gekregen schaden ons merk, onze partners en ons team. Dit is niet goed, het zijn fictieve beschuldigingen, die je niet kunt doen zonder dat je feiten hebt. Dit moet stoppen.”

Brown reageerde dat zijn brief niet specifiek op Red Bull gericht was. Hij wilde naar eigen zeggen alleen maar aangeven dat hij vindt dat áls de budgetcap door een team is overschreden, er hard gestraft moet worden.

Volledig scherm Christian Horner met Max Verstappen (r). © REUTERS

Hoe dan ook snakt iedereen naar duidelijkheid over die straf, Horner evenzeer. ,,We zitten in een proces met de FIA”, legde hij uit. ,,We hopen dat dit weekend nog af te ronden. Vanaf dat moment zullen alle feiten op tafel komen te liggen. Dan kunnen we open praten over waarom wij denken dat we alles binnen de lijntjes hebben gedaan. Het is een nieuw proces, een reglement dat 52 pagina’s lang is. Het is het eerste jaar geweest van hele lastige financiële regels.”

Maar toch. Het enige dat nu bekend is, is dat die regels door Red Bull niet zijn nageleefd. En dat zorgt er inmiddels al weken voor dat meerdere teams het gevoel hebben dat het team van Verstappen zichzelf een voordeel heeft gegeven in de strijd om de wereldtitel van 2021. Een voordeel dat bovendien uitwerkt naar het huidige seizoen en de jaargangen die gaan volgen.

,,Waar je naar moet kijken, zijn de relevante kosten”, reageerde Horner daarop. ,,Onze visie is dat onze relevante kosten binnen de budgetcap waren. We hebben op geen enkele manier geprofiteerd van de manier waarop wij met de budgetcap zijn omgegaan. Het was van onze kant duidelijk hoe we de 52 pagina’s van deze regel moesten interpreteren. We hebben onszelf geen voordeel gegeven voor het kampioenschap van 2021, niet voor het huidige seizoen en zullen tot en met 2026 geen financieel voordeel hebben.”

Of die woorden van Horner ook door de FIA worden onderschreven, waar de overschrijding van het budget dan wèl precies zit en welke straf Red Bull gaat krijgen, het is allemaal dus nog steeds niet bekend. ,,Wij kunnen niet wachten totdat we een uitkomst hebben”, benadrukte Horner nogmaals. We zitten nu al tien dagen in dit proces en ik hoop dat het dit weekend afgerond wordt. Het is voor iedereen het beste als dit zo snel mogelijk achter de rug is en we kunnen allemaal heel veel leren over hoe dit is verlopen. Wat ik kan beloven is dat àls het afgerond is, ik volledig transparant zal zijn over onze kant van het verhaal.”

