Red Bull en Max Verstappen ogen nog net zo dominant als vorig jaar: ‘Dit zijn we echt niet gewend, hoor’

met video Formule 1-auto gecrashte Romain Grosjean te zien op tentoon­stel­ling

De in 2020 uitgebrande Formule 1-auto van de Fransman Romain Grosjean, tijdens de Grand Prix van Bahrein, is te zien op een expositie van de Formule 1 in Madrid die 24 maart opent. Drie jaar lang waren de overblijfselen van de Haas-bolide verborgen. Op de tentoonstelling zijn behalve de wrokstukken van de wagen ook niet eerder vertoonde beelden van de dramatische crash te zien.