Red Bull haalt motorexpert weg bij rivaal Mercedes

Automerk Maserati gaat in 2023 deelnemen aan Formule E

Het automerk Maserati, in 1950 met coureur Juan Manuel Fangio winnaar van de Formule 1, gaat in 2023 deelnemen aan de races in de Formule E. Het is dan het eerste Italiaanse merk dat toetreedt tot de wedstrijden met de elektrische bolides.

11 januari