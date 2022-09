Red Bull laat oog vallen op Colton Herta als opvolger Pierre Gasly: ‘Alle partijen zijn het eens’

Daar waar Valtteri Bottas komt, is zijn fiets niet ver weg: ‘Ik ben parttime coureur, fulltime fietser’

Bij de Dutch GP – waar het adagium luidt: kom op de fiets – voelt Valtteri Bottas (33) zich als een vis in het water. De coureur van Alfa Romeo is verslingerd aan zijn tweewieler. AD Sportwereld sprak met de Fin over banden verwisselen, gravelraces en zijn vriendin die wielerprof is. ,,Er zijn nog zo veel bestemmingen die ik wil ontdekken op de fiets.’’

3 september