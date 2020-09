Red Bull wil door met Albon naast Verstappen: 'Hij doet het goed’

video Piastri profiteert van crash concurrent en pakt titel in Formule 3

13 september Oscar Piastri heeft de titel gepakt in de Formule 3. De 19-jarige coureur uit Australië had in de slotrace op het circuit van Mugello aan de zevende plaats genoeg om het eindklassement van de talentklasse te winnen. Piastri profiteerde van een crash in de eerste ronde van zijn Amerikaanse concurrent Logan Sargeant. Beide coureurs gingen de laatste race van het seizoen in met evenveel punten (160).