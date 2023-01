Relatie Formule 1 en FIA onder spanning na tweets Ben Sulayem: ‘Onaanvaardbare bemoeienis’

Oude bekende van Charles Leclerc volgt Binotto op als teambaas Ferrari, Seidl naar Alfa Romeo

Ferrari is in de zoektocht naar een nieuwe teambaas uitgekomen bij Frederic Vasseur. De 54-jarige Fransman komt over van Alfa Romeo. Hij is de opvolger van Mattia Binotto, die vorige maand bekendmaakte de Italiaanse renstal na 28 seizoenen te verlaten.

13 december