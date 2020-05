Renault blijft ondanks bezuinigingen in Formule 1

,,Er komen nieuwe reglementen aan en een budgetplafond. We investeerden al flink minder dan enkele concurrenten, die jaarlijks enorm veel geld uitgeven", zei Clotilde. ,,Dus Formule 1, we zijn er en we blijven er." De Australische coureur Daniel Ricciardo vertrekt na dit seizoen bij Renault. Hij heeft de Fransman Esteban Ocon als teamgenoot.



Wereldwijd gaat Renault bijna 15.000 banen schrappen, verspreid over de komende drie jaar. De ingreep moet veelal via een vrijwillige vertrekregeling en met omscholing worden bereikt. Renault heeft zo'n 180.000 mensen in dienst. De Franse autobouwer wil de kosten met 2 miljard euro per jaar verlagen. De plannen kosten bij elkaar zo'n 1,2 miljard euro.