Ricciardo de beste in tweede vrije training, Verstappen op P3

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan de derde tijd geklokt. Het snelste rondje van de Nederlandse coureur ging in 1.42,911.



Zijn Australische ploeggenoot Daniel Ricciardo was de snelste van allemaal met 1.42,795, Kimi Räikkönen eindigde in de Ferrari tussen de twee Red Bulls in (1.42,864).



Verstappen was tijdens de eerste training op het smalle circuit van Bakoe gespind en met zijn bolide in de muur beland. Aan het einde van de tweede training kreeg hij weer te maken met problemen, dit keer haperde zijn motor. Het team van Red Bull adviseerde Verstappen om heel langzaam terug te rijden naar de pits. Onduidelijk is nog of er schade is aan de motor.