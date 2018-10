Ricciardo, die gaan ze nog missen bij Red Bull

Door Arjan Schouten Laat ik het meteen maar toegeven. Ik ga volgend jaar iemand missen, als we met de Nederlandse pers weer eens in de hospitality van Red Bull Racing wachten op Max Verstappen. Pierre Gasly, het zal best een leuke vent zijn. Maar leuker dan Daniel Ricciardo? Dat betwijfel ik. Die Australiër heeft gekozen om naar Renault te verkassen. Een opmerkelijke keuze, waar zijn banksaldo ongetwijfeld niet slechter van zal worden. Maar voor de sfeer had hij wel mogen blijven bij de Bulls. Geen grappigere coureur in de paddock dan Ricciardo. Bijna 30 jaar al, maar nog altijd onaangepast en niet plat gepolijst door mediatraining. Een voorliefde voor vieze grappen, woordgrapjes en wat heen en weer jennen met Verstappen. In Mexico gaf hij donderdag een fijne persconferentie. Voor de zevende keer dit seizoen viel hij vorige week uit in Amerika. Die situatie is hij zat. Graag wil hij nog eens op het podium staan in de kleren van Red Bull, om zo waardig afscheid te nemen van het team. ,,Ik hoef niet eens meer te winnen. Met een luizige derde plaats ben ik al tevreden. En dat wordt hoog tijd ook, want anders wordt iedereen hier straks nog strontziek van me. Ja, eigenlijk is het maar goed dat ik vertrek.‘’

Maar het mooiste kwam daarna, toen hij probeerde om zijn frustratie over al die uitvalbeurten onder woorden te brengen. ,,Wat ik nodig heb om nog gemotiveerd te blijven? Zware drank’‘, zo beweerde hij met een stalen gezicht, waarna weer een van zijn befaamde bulderlachen volgde.



,,Weet je, ik vind het allemaal zo ingewikkeld niet hoor. Oké, als dit nog vijf of tien jaar blijft gebeuren, zou het me wel kunnen breken. Maar na de race in Austin was ik alleen pissig op zondag. Maandag werd ik wakker en ik voelde me al een stuk beter. Het duurt niet te lang bij me, de frustratie. Die racedag in Amerika was echt een rotdag voor me. Maar kom zeg… Ik word nog steeds betaald om te racen in een auto. Betaald om naar een toffe stad te gaan, zoals Austin. Zelfs een heel slechte dag is zo slecht nog niet, als Formule 1-coureur.‘’



Relativeren. De betrekkelijkheid inzien van een sportief drama. Ricciardo slaagde er in Mexico met verve in. Natuurlijk kun je daar uit een prestatief oogpunt vraagtekens bij zetten, dat mag allemaal. Maar in een wereld waarin velen wel eens vergeten dat er meer is dan rondetijden en bandenstrategieën vond ik het vooral getuigen van een heel fijne denk- en levenswijze.