Ricciardo: Het ging niet om geld of Max, maar om mij

Door Arjan Schouten



Natuurlijk werd er de laatste dagen gegist om de redenen achter het onverwachte vertrek van Daniel Ricciardo van Red Bull naar Renault in 2019. Was hij de samenwerking met youngster Max Verstappen zat? Voelde hij zich niet meer gewaardeerd omdat Verstappen meer geld verdient, sinds hij een nieuw contract tekende? Heeft hij geen vertrouwen in het nieuwe traject met Honda? ,,Nee, dit ging niet om geld. Of om Max. Om Honda. Of mijn positie in het team'', lichtte Ricciardo vandaag in Spa-Francorchamps toe. ,,Dit ging bovenal om mij.''



De Australiër, al tien jaar onderdeel van de Red Bull-familie en voor het vijfde jaar in een stoeltje bij het topteam, merkte meer en meer dat hij behoefte had aan een frisse wind. ,,We hebben natuurlijk geen 9 tot 5-job als coureurs, maar soms voelde ik dat ik niet meer zo kon genieten van de sport als ik voor de zoveelste keer naar dezelfde fabriek reisde. Dit vertrek was absoluut niet makkelijk, maar ik denk dat ik op een punt ben gekomen dat ik een nieuwe uitdaging nodig heb. Verse motivatie. Dit seizoen begon prima, met zelfs winst in Monaco. Maar ik voelde mezelf op bepaalde momenten toch een beetje gefrustreerd en ik probeerde te begrijpen waarom. Ik denk dat een andere setting daar wellicht het antwoord op kan zijn. Dat klinkt nu heel eenvoudig als je het zo zegt, maar makkelijk was dit besluit zeker niet. Ik heb een paar slapeloze nachten gehad waarin ik mezelf maar vragen bleef stellen. Maar sinds de kogel door de kerk is voelt het een stuk comfortabeler.‘’