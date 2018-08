Ricciardo wil voor GP van België duidelijkheid van Red Bull

Er lijken in ieder geval geen opties meer bij de huidige drie topteams. De Australiër hoopte in juli eigenlijk al duidelijkheid te hebben, maar kon na zijn testdag op de Hungaroring nog geen aankondiging doen.

Ricciardo liet weten dat hij voor de GP van België een uitspraak kan doen over zijn toekomst: ,,Het zal voor de race op Spa zeker rond zijn”, aldus Ricciardo in gesprek met Motorsport.com. ,,Ik weet niet of de aankondiging al tijdens de zomerstop of pas in Spa zelf komt. Het gaat alleen nog om een beetje finetunen hier en daar. Maar verder is het allemaal goed. Ik weet zeker dat jullie binnenkort iets zullen horen.”