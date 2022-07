Richard Verschoor boekt in Oostenrijk tweede seizoenszege in Formule 2

Richard Verschoor heeft in de Formule 2 de hoofdrace gewonnen in Oostenrijk. Op het circuit in Spielberg reed de 21-jarige autocoureur van Trident Racing naar zijn tweede zege van het seizoen. Verschoor zegevierde eerder in Bahrein in het openingsweekend in de sprintrace.