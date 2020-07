Richard Verschoor op podium in Formule 3 in Oostenrijk

Verschoor was een dag eerder achtste geworden in de eerste race in Spielberg, gewonnen door de Australiër Oscar Piastri. Bent Viscaal, teamgenoot van Verschoor, eindigde in beide races net buiten de punten op de elfde plaats. De Formule 3 vormt samen met de Formule 2 het voorprogramma van de Formule 1. De twee talentklassen staan tijdens de eerste acht races in Europa geprogrammeerd tijdens de grands prix in de koningsklasse, waarvan de eerste zondag in Oostenrijk is.