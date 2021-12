Rivalen Wolff en Horner sluiten voor even vrede in Abu Dhabi: ‘Maar sport is emotie’

De afgelopen maanden gingen de beschuldigingen over en weer. Topmannen Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull Racing) droegen volop bij aan de polarisatie in en rond de Formule 1. Maar juist aan de vooravond van de beslissende race in Abu Dhabi waren ze aardig voor elkaar.

Zowel tijdens als na afloop van hun gezamenlijke persconferentie gaven beiden elkaar de hand. Toto Wolff en Christian Horner wilden, net als hun belangrijkste coureurs gisteren, niet nog meer olie op het vuur gooien. Met de trofee voor het constructeurskampioenschap tussen hen in, bleef het ook hier uiterst netjes. ,,We houden niet van elkaar en gaan na dit weekeinde ook niet samen op vakantie”, zei Horner.

,,Onze karakters zijn totaal verschillend, maar we delen dat competitieve. We hebben soms de grenzen opgezocht, dat laat zien hoe intens Formule 1 is. Sport is emotie en we strijden om één van de grootste prijzen in de sport. Dus als ik hier nu alleen maar zou gaan zitten lachen met mijn grootste rivaal, zou dat nep zijn.” Wolff benadrukte dat er wederzijds respect is voor de prestaties van beide teams. ,,We hebben alleen andere percepties en belevingen van bepaalde situaties. Rationeel gezien begrijp ik dat wel, maar ik kan wel emotioneel worden op bepaalde momenten.”

Quote De mentale druk op Max, 24 jaar, is immens. Maar de manier waarop hij rijdt, verraadt passie Christian Horner

Ook beide teambazen gaven aan te hopen op een mooie, maar eerlijke strijd, zondag in Abu Dhabi. Alleen maakt Horner zich, net als Max Verstappen, wel zorgen om inconsequente beslissingen van de autosportpolitie, de stewards. Over de speciaal voor de slotrace uitgelichte passages in de ‘event notes’, zei de Red Bull-baas.

,,Deze race is niet anders dan die in Engeland of Hongarije. Wat mensen boos maakt is inconsistentie. Niemand wil dat dit kampioenschap eindigt bij de stewards, of nog erger. Max en Lewis hebben dit seizoen zo vaak wiel aan wiel geracet, dat willen we nog een keer zien. Ik snap dat Toto en Lewis wijzen op de regels, omdat ze het nadeel hebben van het aantal gewonnen races, maar wij willen dit op de baan winnen, onder een zwartwit geblokte vlag.”

Horner begrijpt het gevoel van Verstappen, die zich bij momenten gezocht voelt. ,,Hij is soms hard aangepakt, en strenger dan anderen bij soortgelijke voorvallen. Hij weet de spotlights op zich gericht, strijdend tegen de zevenvoudig wereldkampioen en statistisch gezien beste coureur aller tijden. De mentale druk op Max, 24 jaar, is immens. Maar de manier waarop hij rijdt, verraadt passie. En die heeft dit jaar veel nieuwe Formule 1-fans aangeboord. Daar verdient Max alle credits voor.”

De Brit gaf nog eens aan dat Verstappen al wereldkampioen zou zijn als hij niet in een paar races, buiten zijn schuld om, uitviel. ,,Maar het heeft geen zin om te blijven praten en denken over ‘wat als’. Het belangrijkste is dat hij geniet van dit weekeinde, en blijft rijden zoals hij de andere 21 races heeft gereden. Want dat was fenomenaal. Wij hebben sinds de zomerbreak niet de sterkste auto, maar Max heeft ons in de strijd gehouden. Dus ga ervoor, geniet ervan en probeer Lewis te verslaan.”

