Robin Frijns crasht in 24 Uur van Le Mans

Met samenvatting De voorzichti­ge wederop­stan­ding van Mercedes: ‘Het middenveld zijn we nu wel ontstegen’

Wie het wilde zien, zag een voorzichtige wederopstanding van Mercedes in Spanje. George Russell derde, Lewis Hamilton vijfde na een lange inhaalrace. ,,De periode van alleen maar problemen oplossen is voorbij, nu gaan we vermogen brengen.’’

23 mei