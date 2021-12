Robin Frijns: ‘Lewis Hamilton gaat wereldkampioen worden’

Wordt het komend weekeinde al beslist? ,,Nee, zeker niet. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan met nog 26 punten te verdelen. Aanstaande zondag in Saoedi-Arabië gaat Bottas goed zijn, en Lewis Hamilton ook. Het is een circuit met snelle bochten, waarvan je zo’n 80 procent vol gas kunt gaan. Iedereen weet dat de wagen van Mercedes daar veel sneller is. Dus ik denk Lewis 1 en Bottas 2, en dan Max op plek 3.’’ Wordt Verstappen of Hamilton kampioen? ,,Lewis. Ik denk dat Max beter rijdt, maar Hamilton heeft nu simpelweg de betere motor, dat heb je gezien in de vorige GP’s. Er wordt ook gezegd dat de nieuwe motor van Lewis langzamer wordt na een paar races, maar dat vind ik flauwekul. De motor van Max wordt namelijk ook nog ouder, en die kunnen ze natuurlijk niet meer veranderen.’’

Wat gaat de doorslag geven?

,,De snellere wagen van Mercedes. Natuurlijk hoeft Max niet alles te winnen, maar ik denk dat Lewis op dit moment gewoon de snellere auto heeft, en Bottas ook nog eens heel erg in de weg gaat zitten. Er kan nog van alles gebeuren natuurlijk, maar als er niks geks gebeurt wordt Lewis gewoon kampioen. Ik hoop voor Nederland wel dat Verstappen het wordt, maar dat is niet meer de logische uitkomst helaas.’’



Waar ga je zondag kijken?

,,Gewoon thuis op de bank. Ik denk dat het allemaal niet heel erg spectaculair wordt, maar wel spannend natuurlijk. Ik gun het vooral Jos Verstappen, want die ken ik goed. Max is van een nieuwe generatie racers, toen ik uit het karten ging kwam hij er net in. Dus ik ken hem persoonlijk niet. Maar ik weet wat Jos aan moeite en energie geïnvesteerd heeft in de carrière van Max.’’