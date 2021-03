Routinier Alonso (39) over rentree: ‘Als coureur voel ik mij nu beter dan ooit’

Door Arjan Schouten



De aanloop naar zijn achttiende seizoen (!) in de Formule 1 had wat soepeler gemogen. Fernando Alonso is de eerste om het toe te geven, toen hij vandaag in Bahrein aanschoof voor zijn eerste mediasessie als coureur van Alpine. Een maandje terug brak hij zijn kaak bij een aanrijding op de racefiets. ,,Daarna heb ik een dag of tien thuis moeten rusten. Ik heb de teampresentatie gemist, maar verder heeft me niet zo gek veel gekost. Ja, wat media- en marketingverplichtingen, maar dat kwam me eigenlijk niet zo heel slecht uit’’, grinnikte Alonso, die morgen in de bolide stapt waar Esteban Ocon vandaag mee test.