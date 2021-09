Russell teamgenoot van Hamilton bij Mercedes: 'Hoop veel te leren van de beste coureur ooit'

George Russell wordt volgend seizoen de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. De 23-jarige coureur maakt de overstap van Williams, waar hij in 2019 zijn debuut maakte in de Formule 1. Daarmee kiest de Duitse renstal komend seizoen voor een Brits duo.

Gisteren werd bekend dat Valtteri Bottas na dit seizoen gaat vertrekken bij Mercedes en een meerjarig contract tekent bij Alfa Romeo. De aanstelling van toptalent Russell leek daarna een kwestie van tijd en om klokslag 11.00 uur kwam vandaag dan ook de officiële bevestiging van Mercedes.

,,Dit is een speciale dag voor me, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak”, reageert Russell op zijn transfer. ,,Het is een grote stap in mijn carrière, al betekent het aan de andere kant dat ik vaarwel moet zeggen tegen mijn goede vrienden van Williams.”

,,Maar vooruitkijkend naar volgend seizoen: ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik hier niet enorm enthousiast van wordt. Het is een geweldige kans die ik met beide handen wil grijpen. Al wordt het ook een flinke uitdaging, want Valtteri heeft de lat heel hoog gelegd. Mijn voornaamste doel is om het vertrouwen dat ik heb gekregen terug te betalen.”

Dat hij dat kan doen aan de zijde van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton maakt het verhaal voor Russell helemaal compleet. ,,Hij is naar mijn mening de beste coureur aller tijden en ik kijk al naar hem op sinds ik nog op de kartbaan reed. Zowel op als naast de baan is hij een rolmodel geworden en ik hoop heel veel van hem te leren. Onze samenwerking kan mij als coureur, professional en als mens alleen maar ten goede komen.”

Volledig scherm George Russell reed in zijn Mercedes een tijdland aan de leiding in de Grand Prix van Sakhir van vorig jaar. © EPA

Russell reed al voor Mercedes in Formule 1

Russell weet al wat het is om een Formule 1-race te rijden voor Mercedes. Vorig jaar mocht hij Hamilton, die positief was getest op corona, vervangen in de Grand Prix van Sakhir. Op het circuit in Bahrein leek hij direct op weg naar de zege, maar door gestuntel in de pitstraat van Mercedes en een late lekke band viel hij alsnog terug naar de negende plaats.

Zijn beste resultaat in de Formule 1 boekte Russell ruim een week geleden in de totaal verregende Grand Prix van België. Hij eindigde daar als tweede achter Max Verstappen, dankzij een uitmuntende kwalificatie op de zaterdag. In de WK-stand bezet de Brit ruim halverwege het seizoen de vijftiende plaats, met dertien punten.

Het vertrek van Russell biedt mogelijk kansen voor Nyck de Vries, die na het behalen van de wereldtitel in de Formule E hoopt op een zitje in de koningsklasse. Bij Williams is ook de Canadees Nicholas Latifi nog niet zeker van zijn plekje voor volgend seizoen, terwijl Alfa Romeo nog niet naar buiten heeft gebracht wie de tweede coureur gaat worden naast Bottas.

