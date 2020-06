Schaatskampioen Ted-Jan Bloemen in virtuele Formule 1: ‘Ik ben racegek’

Door Rik Spekenbrink



Bij het team van Racing Point vormt ‘schaatsCanadees’ Ted-Jan Bloemen (33, woonachtig in Calgary) morgen een duo met David Schumacher, de racende zoon van oud-Formule 1-coureur Ralf. Geracet wordt op het circuit van Montréal. De laatste virtuele Grand Prix, voordat het ‘echte’ seizoen begin juli in gang schiet.



Ted-Jan, dit moet je even uitleggen. Hoe ben jij in de virtuele Formule 1 beland?

,,Ik zag de afgelopen tijd dat voetballers (Thibaut Courtois en Sergio Agüero, red.) en andere sporters werden uitgenodigd voor de virtuele races. Toen ben ik via social media wat contacten gaan leggen om ook zo’n kans te krijgen. Want ik ben echt een racegek. Gisteren hoorde ik dat ik mag meedoen. Aan de Grote Prijs van Canada ook nog, dat is helemaal mooi. Op één of andere manier is het gelukt.”

Maar wat heb je met de sport?

,,De laatste tien jaar heb ik de Formule 1 intensief en met veel plezier gevolgd. Ik heb zelf wel eens geracet, ik deed in 2013 mee aan de Mazda MaX5 Cup op Zandvoort. En ik heb al jaren zelf een racestoel thuis, ik speel het spel veel. Maar het is niet zo dat ik grondig ben getest voor deze race, ofzo. Gelukkig heb ik zelf een hoge standaard.”

Jij kent dat circuit van Canada natuurlijk op je duimpje?

,,Nou, ik ken het zeker, maar ik ben toch nerveus. Het is geen standaardbaan zoals Bahrein of Frankrijk, waar je vrij gemakkelijk je race kan uitrijden. Een foutje zit in een klein hoekje. En ik wil natuurlijk voorkomen dat ik spin of in de muur beland. Uitrijden en clean racen, dat is mijn doel, ik zal 100 procent gefocust moeten zijn. En dan zien we wel hoe ver ik achter de rest lig. Ik verwacht dat ik er door de meeste van die gasten dik afgereden ga worden. Ik ben gisteravond meteen weer even gaan racen, even opfrissen. En vandaag ga ik ook nog trainen.”

Wat vind je mooi aan de Formule 1 en de autosport?

,,De snelheid, de actie. Als je zelf eens hebt geracet, kijk je sneller en met een andere blik. In 2018 heb ik de Grote Prijs van China bezocht. Ik was na de Olympische Spelen (waarop Bloemen de 10 kilometer won, red.) op wereldreis gegaan en was toevallig in Sjanghai. Ik zat pal tegenover de pitbox van Red Bull Racing en wat gebeurde: tot twee keer toe was er bij het team een dubbele pitstop. Op tv zie je dat misschien aankomen, maar nu dacht ik echt: wow, wat gebeurt hier allemaal? Die actie, recht voor je neus, supergaaf.”

Iets anders. Hoe heb je deze rare tijd beleefd, daar in Canada?

,,Gek, natuurlijk. We zijn net deze week weer een beetje begonnen met buiten trainen. Maar sinds september hebben mijn vrouw en ik een dochtertje, dus ik heb er ook van genoten om extra thuis te zijn. Ik heb ook niet het gevoel dat ik een achterstand heb opgelopen, de Nederlanders moeten komende winter nog steeds oppassen voor me.”

En daarna, een carrièreswitch?

,,Nou, de Formule 1 zit er uiteraard niet in. Maar dat racen vond ik echt een gave ervaring. Daar zou ik graag nog eens terugkeren. Wie weet!”

Hoe laat gaan de lichten uit, morgen?

,,Om 19 uur Nederlandse tijd.”