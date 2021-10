Sebastian Vettel krijgt gridstraf na motorwissel

Podcast | ‘Cadeau Hamilton werd gretig aangenomen door Verstappen’

10 oktober De Grand Prix van Turkije werd gewonnen door Valtteri Bottas. Max Verstappen werd tweede en kwam daardoor weer aan de leiding in het WK-klassement. Al met al een goed weekend voor de Limburger. Verslaggever Rik Spekenbrink zag de race in Turkije voor AD Sportwereld en bespreekt met Etienne Verhoeff het weekend in een nieuwe Pitstop.