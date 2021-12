Sensatie! Verstappen pakt ten koste van Hamilton wereldtitel na waanzinnig slot in Abu Dhabi

Met Max Verstappen heeft Nederland voor het eerst een wereldkampioen Formule 1. De Limburger was in Abu Dhabi 57 rondes lang niet opgewassen tegen Lewis Hamilton, maar wist de Britse recordkampioen na een safety car in de slotronde alsnog voorbij te steken. Zo eindigde een verhit WK met veel controverse, want reken maar dat Mercedes deze uitslag aan gaat vechten.

Door Arjan Schouten



Niemand had dit kunnen verzinnen, deze apotheose. Een knokpartij van tien maanden lang, die uiteindelijk uitmondde in een gevecht van slechts één rondje op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Want dat werd het, na 22 GP’s vechten tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Mercedes leek het allemaal in de knip te hebben in de Emiraten. Gevloerd in de kwalificatie, schoot Hamilton meteen al bij de start langs Verstappen. Hij bleef hem de baas na de pitstops en een verhit gevecht met Sergio Pérez. Hij bleef hem voor, toen Verstappen de gok waagde met een tweestopper. Maar alsnog glipte die achtste (record)titel uit de handen van Hamilton, toen er in de slotfase nog een safety car op de baan kwam, na een crash van Nicholas Latifi. Red Bull had een wonder nodig om het kampioenschap nog om te draaien en daar kwam dat wonder.

Tactisch wederom meesterlijk haalde Red Bull meteen Verstappen binnen voor vers rood, maar de vraag was of het überhaupt nog tot een race zou komen, met een wrak op de baan. Dat bleek dus wel de intentie van wedstrijdleider Michael Masi, die de gelapte wagens uiteindelijk wegstuurde, waarna Verstappen weer uitzicht had op de staart van Hamilton, die op de harde banden buiten bleef. En dat ene rondje bleek genoeg, op softs. ,,Dit is uiteindelijk zoals het moet zijn. Allemaal heel fair”, analyseerde pa Jos, geëmotioneerd op Ziggo Sport. Ook teambaas Christian Horner hield het niet droog.

Bekijk hier de bizarre slotronde:

Maar daar zullen ze bij Mercedes ongetwijfeld anders over denken. Want reken maar dat ze het bij Mercedes niet helemaal eens waren met de afloop van de wedstrijd, die in de eerste ronde ook al een controversieel moment kende met een bijna-botsing tussen de twee titanen. Teambaas Toto Wolff deed furieus zijn beklag bij de wedstrijdleiding, maar kreeg meteen de deksel op de neus van Masi. ,,Toto, het heet een race. Oké? We zijn gaan racen.”

,,Ongelofelijk dit”, jubelde Verstappen bij Jenson Button. ,,Heel de race gevochten en dan die kans nog krijgen in de slotronde. Het is bizar. Echt bizar. Eindelijk een beetje geluk voor mij.”

Volledig scherm © REUTERS

Bij het uitstappen stelde kampioen Verstappen al voor dat hij ‘graag nog tien, vijftien jaar door wil gaan met winnen’. ,,Ik zie geen enkele reden om ergens anders te gaan kijken. Ik houd van mijn team, we maken samen doelen waar.”

De onttroonde wereldkampioen Hamilton, die op zeven titels blijft staan, was zo sportief om te beginnen met een felicitatie aan Verstappen voor een ‘prachtig’ seizoen. ,,We hebben zelf ook een geweldig jaar gedraaid als team, in het moeilijkste seizoen ooit”, meende Hamilton. ,,We hebben alles gegeven. Nooit opgegeven. En het was niet genoeg.”

Volledig scherm © REUTERS

