Sensationele zege voor Bent Viscaal in Formule 3

Verstappen gunt ‘Hulk’ P3: ‘Zou mooi zijn als dit hem zitje oplevert’

8 augustus Max Verstappen ziet morgen bij de start van de 70th Anniversary Grand Prix niet alleen de Mercedessen van polesitter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich, maar ook de roze Racing Point van Nico Hülkenberg. Hoewel hij hem natuurlijk graag in zijn bezit had gehad, vindt de Nederlander dat ‘de Hulk’ die derde startplek gegund is. ,,Het zou mooi zijn als zo'n resultaat voor hem kan leiden tot een zitje voor volgend jaar.”